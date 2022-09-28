Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Хакасии

07:55
Фото: vk.com/ugibdd_hakasii
Четыре человека пострадали при столкновении УАЗа и грузовика в Боградском районе Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе "Енисей" в районе деревни Красный Камень. По предварительным данным, водитель МАЗа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с УАЗом, который ехал впереди. В результате УАЗ слетел в кювет и опрокинулся.
Все пострадавшие являются пассажирами УАЗа. Их доставили в больницу. В ГИБДД отметили, что люди были пристегнуты ремнями безопасности. По данным врачей, мужчина 1989 года рождения получил разрыв селезенки, у остальных пострадавших травмы не столь серьезны.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который подозревается в том, что спровоцировал ДТП с туристическим автобусом. Авария произошла 26 сентября на автодороге Раздольное – Хасан.
В результате один человек погиб и восемь пострадали. По данным МВД, 59-летний водитель Toyota Hilux выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автобусом Toyota Coaster, в салоне которого находилась группа туристов из 17 человек.
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