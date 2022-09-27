Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом в Приморье

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Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который подозревается в том, что спровоцировал ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Авария произошла накануне на автодороге Раздольное – Хасан. Погиб один человек и восемь пострадали. По данным МВД, 59-летний водитель Toyota Hilux выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автобусом Toyota Coaster.

В СК, в свою очередь, уточнили, что погибшей является супруга подозреваемого. Она находилась на пассажирском сидении в Toyota Hilux. В автобусе, по данным ведомства, находилась группа туристов из 17 человек. Пострадали водитель и несколько пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении автомобиля Hyundai Tucson и грузовика Mercedes на трассе в Ярославской области. Авария произошла на 237-м километре автодороги М8 "Холмогоры".