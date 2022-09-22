Трое детей попали в реанимацию после ДТП в Ростовской области

Фото: depositphotos/sudok1

Четверо детей в возрасте 3, 7, 14 и 17 лет пострадали в ДТП в Ростовской области. Об этом со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону сообщает газета "Известия".

Авария произошла на трассе Волгодонск – село Дубровское. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo, в салоне которого находилась семья из шести человек, не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина опрокинулась.

Трое из четырех пострадавших детей в настоящее время находятся в реанимации. Их мать впоследствии аварии скончалась в больнице, супруг женщины получил травмы.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате аварии в Татарстане, где автомобиль "Лада Приора" врезался в прицеп трактора. ДТП произошло на автодороге Кузайкино – Нурлат.

До этого пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате аварии на трассе в Каменском районе Ростовской области. Там водитель Toyota Hiace на высокой скорости столкнулся с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris, который по инерции продолжил движение и наехал на пешехода.