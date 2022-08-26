В Саратовской области 10 человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, сообщил в своему телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

ДТП произошло на трассе А-298 в районе населенного пункта Столяры. По предварительной информации, пострадали 10 человек. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в пятницу днем на 55-м километре автодороги Уваровка – Ивановка – Можайск. Находившийся за рулем Mercedes водитель выехал на встречку, где врезался в BMW.

В результате ДТП погибли два человека, в том числе 11-летний ребенок. Еще трое, в том числе двое детей, пострадали. По факту инцидента проверку организовала подмосковная прокуратура.

