На 78-м километре МКАД столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 78-го километра МКАД столкнулись два грузовых и легковой автомобили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Движение на участке затруднено. Оно осуществляется только по трем полосам из пяти.

"Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок", – говорится в сообщении Дептранса.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в результате ДТП с участием двух автомобилей на трассе Уваровка – Ивановка – Можайск погибли два человека. Происшествие произошло в 12:30 на 55-м километре указанной автодороги.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. По поручению подмосковного прокурора Сергея Забатурина на место ЧП выехал прокурор Можайска Александр Неплюев.

