На МКАД водитель попал под колеса собственного грузовика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 91-м километре МКАД в районе Осташковского шоссе водитель попал под колеса грузовика, который он пытался отремонтировать. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель грузового автомобиля Volvo остановился на обочине по причине неисправности и вышел на проезжую часть, чтобы устранить поломку. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя", – говорится в публикации.

Отмечается, что в момент наезда мужчина находился под грузовиком. От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Москвы водитель джипа насмерть задавил пешехода, который лежал на дороге. Инцидент произошел у дома 60 на Шипиловской улице. По словам очевидцев, вблизи погибшего в момент инцидента находилась бутылка со спиртным.

