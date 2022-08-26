ДТП с участием двух автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два автомобиля столкнулись при движении в центр в районе съезда на Новобутовскую улицу на Варшавском шоссе, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", – говорится в сообщении.

Также в Дептрансе предупредили о затруднении движения автотранспорта в сторону центра.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе перед пересечением с улицей Красного Маяка произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии два человека пострадали.

