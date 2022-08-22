Движение на Смоленской площади восстановлено после смертельного ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение восстановлено на Смоленской площади после аварии с участием двух автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм мотоциклист скончался сразу.