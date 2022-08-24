Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Варшавском шоссе перед пересечением с улицей Красного Маяка произошло ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии пострадали два человека.

Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина. В результате аварии недоступными для проезда оказались три из пяти полос движения. Проезжую часть тем не менее удалось оперативно освободить.