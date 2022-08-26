Два человека погибли при лобовом столкновении машин в Подмосковье

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Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Уваровка – Ивановка – Можайск. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

"ДТП произошло в 12:30 на 55-м километре автодороги Уваровка – Ивановка – Можайск. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате аварии погибли два человека, еще трое, в числе которых – двое детей, получили травмы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Варшавском шоссе в районе съезда на Новобутовскую улицу столкнулись два автомобиля. На место были вызваны оперативные службы. Какое-то время движение в сторону центра было затруднено.

