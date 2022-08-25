Автобус наехал на людей на автостанции в Феодосии

Фото: телеграм-канал "ЧП/Севастополь"

Междугородний автобус наехал на группу людей на автостанции в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту Краснодар – Евпатория, на территории автостанции осуществил наезд на находившихся там граждан", – говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту происшествия организована проверка с целью выяснения обстоятельств ДТП и оценки действий перевозчика. Ее ход контролируется прокурором Крыма Олегом Камшиловым.

Ранее в Канаде женщина на автомобиле въехала во двор в Ванкувере, где в то время праздновали свадьбу. В результате два человека погибли и десять пострадали.

