Автобус наехал на людей на автостанции в Феодосии

25 августа, 21:33
Фото: телеграм-канал "ЧП/Севастополь"
Междугородний автобус наехал на группу людей на автостанции в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
"По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту Краснодар – Евпатория, на территории автостанции осуществил наезд на находившихся там граждан", – говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту происшествия организована проверка с целью выяснения обстоятельств ДТП и оценки действий перевозчика. Ее ход контролируется прокурором Крыма Олегом Камшиловым.
Ранее в Канаде женщина на автомобиле въехала во двор в Ванкувере, где в то время праздновали свадьбу. В результате два человека погибли и десять пострадали.
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