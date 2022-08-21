16 человек погибли в ДТП под Ульяновском. Об этом сообщили в региональном МВД.

Все произошло на трассе М5 "Урал". Фура протаранила автобус с пассажирами. Как сообщили в МВД, водитель большегруза вовремя не затормозил и влетел в стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении.

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