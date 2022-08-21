Предупреждение о погодной опасности продлили в Москве до полудня 23 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гидрометцентр России объявил о продлении повышенного уровня погодной опасности в столице до полудня вторника, 23 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Оранжевый" – погода опасна. Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения – до 12:00 23 августа", – рассказали синоптики.

Аналогичное предупреждение распространяется на Московскую область.

Предыдущее предупреждение действовало до 15:00 понедельника, 22 августа.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночные и утренние часы 22 августа в Москве может усилиться запах гари из-за лесных пожаров в соседних со столицей регионах.