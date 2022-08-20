В Москве продлили предупреждение о погодной опасности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, как сообщает РИА Новости.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна", – указали синоптики.

Срок действия предупреждения из-за пожароопасности в Москве продлен до 15:00 понедельника, 22 августа. В Московской области оно установлено до 11:00 того же дня.

Согласно оценке портала "Метеновости", для субботы, 20 августа, будет характерна переменная облачность. Воздух прогреется до плюс 23 – 25 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 18 августа в нескольких российских городах были превышены температурные рекорды. В список вошли Санкт-Петербург, Новгород и Псков.