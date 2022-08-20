Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 20 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов тепла, в Подмосковье – 22–27 градусов. Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 14 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

До полуночи 22 августа в Москве будет действовать 5 класс пожарной опасности – самый высокий. В столичном главке МЧС в связи с жаркой погодой призвали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

В ведомстве подчеркнули, что в период действия предупреждения москвичам необходимо быть внимательными. В случае возникновения пожароопасных ситуаций жители столицы могут обратиться по телефону 01.

С понедельника температура воздуха в столице начнет повышаться, рассказал ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В воскресенье, по его данным, в Москве ожидается около 25–27 градусов днем и около 14–16 градусов – ночью.

Метеоролог отметил, что август текущего года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.

