Жители Москвы могли наблюдать смерч в виде морковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Смерч в виде морковки могли увидеть москвичи в пятницу, 19 августа, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде морковки с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках, в данном случае высота кучево-дождевого облака в районе Савеловского вокзала не превышала 8–9 километров, и не связан с разрушительными суперячейковыми грозами. По шкале Фудзиты это слабый смерч", – сообщил он РИА Новости.

Как объяснил метеоролог, возникновение таких процессов происходит при поступлении влажного воздуха. По его словам, в настоящее время на погоду оказывает воздействие атмосферный фронт, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим куполом, в результате чего происходит конденсация водяного пара, образуются гидрометеоры и выделяется тепловая энергия.

"Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения, в которую втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса, выделению значительной энергии и образованию характерной воронки", – уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что к выходным температура воздуха в столичном регионе снизится до 25 градусов. При этом ослабление жары окажется недолгим, на следующей неделе по-прежнему будет очень жарко, воздух прогреется до 30 градусов и выше.

На этой неделе сильные ливни с грозами могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах РФ, предупредили ранее в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Сахалинской, Амурской, Мурманской и Архангельской областях, а также о Забайкальском, Приморском, Камчатском, Хабаровском крае и Карелии.

