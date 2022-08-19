Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20–22 августа

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа в Москве будет действовать чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщается на официальной странице ГУ МЧС по Москве в социальной сети "ВКонтакте".

По данным МЧС, в указанный период в столице будет действовать 5 класс пожарной опасности – самый высокий.

"В связи с жаркой погодой ГУ МЧС России по городу Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в период действия предупреждения москвичам необходимо быть внимательными. В случае возникновения пожароопасных ситуаций жители столицы могут обратиться по телефону 01.

Ранее Гидрометцентр России продлил действие повышенного уровня погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в Москве и Подмосковье до 12:00 воскресенья, 21 августа. В Москве был объявлен желтый уровень опасности, в Московской области – оранжевый.

До этого сообщалось, что городские службы столицы перевели на усиленный режим работы из-за жары. По прогнозу синоптиков, жаркая погода в городе сохранится в ближайшие 10 дней. Уточнялось, что на территориях с большим количеством зеленых насаждений осуществляли дежурство бригады поливомоечной техники, которая оборудована первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, для повышения качества воздуха в столице организовали аэрацию.

