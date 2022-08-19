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Крупный верховой пожар локализован в Рязанской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС

удалось предотвратить переход огня на населенный пункт Дедулино.

К тушению пожаров привлечены 10 самолетов и вертолетов. На очаги возгораний сброшено почти 2,5 тысячи тонн воды за 350 вылетов.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС.

Лесные пожары в Рязанской области стали причиной смога в Москве. Столичные власти направили в регион 240 спасателей и 78 единиц техники. В тушении также принимают участие два вертолета Московского авиационного центра. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории России в 2022 году составила почти 5 миллионов гектаров. Они возникают под влиянием высоких температур и отсутствия осадков. Общее число пожаров на в стране сократилось, однако увеличилось число погибших в результате них людей.