Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за лесного пожара, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Зона ЧС – городской округ Воротынский. <...> Возможны дополнительные ограничения, в частности, временное отключение электричества. <...> Прошу отнестись с пониманием", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что возможные временные отключения электричества возможны в тех районах, где установлены высокие классы пожарной опасности.

Никитин также сообщил, что проводится подготовка к возможной эвакуации из ближайшего к возгоранию населенного пункта. Обстановка в Нижегородской области, добавил он, пока неблагоприятная – жара и ветер, который будет усиливаться.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Рязанской области стали причиной смога в Москве. Столичные власти направили в регион 240 спасателей и 78 единиц техники. В тушении также принимают участие два вертолета Московского авиационного центра. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

