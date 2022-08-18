18 августа, 23:33
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за лесного пожара, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Зона ЧС – городской округ Воротынский. <...> Возможны дополнительные ограничения, в частности, временное отключение электричества. <...> Прошу отнестись с пониманием", – написал политик в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что возможные временные отключения электричества возможны в тех районах, где установлены высокие классы пожарной опасности.
Никитин также сообщил, что проводится подготовка к возможной эвакуации из ближайшего к возгоранию населенного пункта. Обстановка в Нижегородской области, добавил он, пока неблагоприятная – жара и ветер, который будет усиливаться.
Ранее сообщалось, что лесные пожары в Рязанской области стали причиной смога в Москве. Столичные власти направили в регион 240 спасателей и 78 единиц техники. В тушении также принимают участие два вертолета Московского авиационного центра. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.
Общую площадь пожаров в Рязани оценили в 180 га
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