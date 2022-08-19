Площадь природных пожаров в РФ достигла почти 5 млн гектаров – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесных пожаров на территории России в 2022 году составила почти 5 миллионов гектаров, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что природные пожары возникают под влиянием высоких температур и отсутствия осадков.

"(Пройденная огнем. – Прим. ред.) площадь таких пожаров огромная, напомню, в прошлом году – 10 миллионов гектаров. В этом году она более чем в два раза меньше, но сезон еще не закончен", – уточнил Чуприян.

По его словам, общее число пожаров на территории РФ сократилось, однако увеличилось число погибших в результате них людей.

"Количество погибших в них увеличилось на 1,3% и составляет 8 416 человек, в том числе 380 детей", – добавил Чуприян.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Рязанской области стали причиной смога в Москве. Столичные власти направили в регион 240 спасателей и 78 единиц техники. В тушении также принимают участие два вертолета Московского авиационного центра. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

