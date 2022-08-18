Городские службы Москвы приступили к работе в усиленном режиме из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Там отметили, что жаркая погода в городе сохранится в ближайшие 10 дней.
"Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что на территориях с большим количеством зеленых насаждений осуществляют дежурство бригады поливомоечной техники, которая оборудована первичными средствами пожаротушения.
В Москве в круглосуточном режиме дежурит руководящий состав, ответственные лица, оперативный и ремонтный персоналы комплекса городского хозяйства. Кроме того, столичные специалисты оказывают помощь в тушении пожаров в Рязанской и Владимирской областях по поручению Сергея Собянина.
"Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – добавил Бирюков.
Ранее Гидрометцентр России продлил действие оранжевого уровня погодной опасности из-за жары до 18:00 18 августа. Москвичей предупреждали о сильной жаре – до 30–31 градусов тепла.
В Гидрометцентре отметили, что также в столице и Подмосковье местами будет действовать желтый уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Период предупреждения установили до 14:00 19 августа.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 августа
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