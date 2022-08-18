Городские службы Москвы приступили к работе в усиленном режиме из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Там отметили, что жаркая погода в городе сохранится в ближайшие 10 дней.

"Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на территориях с большим количеством зеленых насаждений осуществляют дежурство бригады поливомоечной техники, которая оборудована первичными средствами пожаротушения.

В Москве в круглосуточном режиме дежурит руководящий состав, ответственные лица, оперативный и ремонтный персоналы комплекса городского хозяйства. Кроме того, столичные специалисты оказывают помощь в тушении пожаров в Рязанской и Владимирской областях по поручению Сергея Собянина.

"Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – добавил Бирюков.

Ранее Гидрометцентр России продлил действие оранжевого уровня погодной опасности из-за жары до 18:00 18 августа. Москвичей предупреждали о сильной жаре – до 30–31 градусов тепла.

В Гидрометцентре отметили, что также в столице и Подмосковье местами будет действовать желтый уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Период предупреждения установили до 14:00 19 августа.

