Питьевую воду начнут раздавать еще на трех станциях столичного метро из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще на трех станциях столичного метро начнут раздавать питьевую воду в связи с жаркой погодой, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что список станций увеличили по результатам мониторинга температуры. Раздачу воды организуют с 16:30 на станциях "Аэропорт", "Водный стадион" и "Сокол".

Ранее бесплатные бутылки с водой начали раздавать на станциях метро:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Также воду раздают на автостанции "Орехово". Ее предлагают и пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Кроме того, питьевую воду в бутылках будут раздавать с 16:30 до 18:30 на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Отмечалось, что на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК предлагает воду при температуре выше 30 градусов.

Еще бутилированную воду можно получить на станциях:

Мытищи;

Выхино;

Подольск;

Железнодорожная;

Лобня;

Одинцово;

Тушинская;

Пушкино;

Окружная;

Площадь трех вокзалов (Каланчевская);

Ольгино;

Расторгуево;

Раменское;

Славянский бульвар;

Нахабино;

Павшино.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее спрогнозировал , какой будет погода в столице в начале сентября. По его мнению, переход от лета к осени окажется комфортным и плавным для жителей города.

По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.