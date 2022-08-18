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Москва 24

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Транспорт

14:26

Пассажирам столичного транспорта продолжат раздавать питьевую воду из-за жары

транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам московского транспорта раздают воду из-за жаркой погоды. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Бесплатные бутылки с водой можно получить на станциях метро:

  • "Технопарк";
  • "Выхино";
  • "Студенческая";
  • "Кутузовская";
  • "Фили";
  • "Багратионовская";
  • "Филевский парк";
  • "Пионерская".

Также воду раздают на автостанции "Орехово". Воду предлагают и пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Также питьевую воду в бутылках будут раздавать с 16:30 до 18:30 на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Отмечается, что на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК предлагает воду при температуре выше 30 градусов.

Еще бутилированную воду можно получить на станциях:

  • Мытищи;
  • Выхино;
  • Подольск;
  • Железнодорожная;
  • Лобня;
  • Одинцово;
  • Тушинская;
  • Пушкино;
  • Окружная;
  • Площадь трех вокзалов (Каланчевская);
  • Ольгино;
  • Расторгуево;
  • Раменское;
  • Славянский бульвар;
  • Нахабино;
  • Павшино.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в столице в начале сентября. По его мнению, переход от лета к осени окажется комфортным и плавным для жителей города.

По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 18 августа

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