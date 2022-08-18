Пассажирам столичного транспорта продолжат раздавать питьевую воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пассажирам московского транспорта раздают воду из-за жаркой погоды. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
Бесплатные бутылки с водой можно получить на станциях метро:
Также питьевую воду в бутылках будут раздавать с 16:30 до 18:30 на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Отмечается, что на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК предлагает воду при температуре выше 30 градусов.
Еще бутилированную воду можно получить на станциях:
По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 18 августа
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