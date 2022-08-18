Пассажирам столичного транспорта продолжат раздавать питьевую воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам московского транспорта раздают воду из-за жаркой погоды. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Бесплатные бутылки с водой можно получить на станциях метро:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Также воду раздают на автостанции "Орехово". Воду предлагают и пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Также питьевую воду в бутылках будут раздавать с 16:30 до 18:30 на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Отмечается, что на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК предлагает воду при температуре выше 30 градусов.

Еще бутилированную воду можно получить на станциях:

Мытищи;

Выхино;

Подольск;

Железнодорожная;

Лобня;

Одинцово;

Тушинская;

Пушкино;

Окружная;

Площадь трех вокзалов (Каланчевская);

Ольгино;

Расторгуево;

Раменское;

Славянский бульвар;

Нахабино;

Павшино.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал , какой будет погода в столице в начале сентября. По его мнению, переход от лета к осени окажется комфортным и плавным для жителей города.

По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.