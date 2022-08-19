Высокий уровень опасности из-за угрозы пожаров продлили в Москве и области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России продлил действие повышенного уровня погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в Москве и Подмосковье до 12:00 воскресенья, 21 августа. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что в Москве объявлен желтый уровень опасности, в Московской области – оранжевый.

Ранее МЧС объявило в Подмосковье с 19 по 22 августа чрезвычайную опасность возникновения пожаров самого высокого, пятого класса. В ведомстве призвали жителей области быть осторожными с огнем и ограничить время отдыха на природе.

Также власти Московской области ввели ограничения на пребывание в лесах и въезд в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности. Ограничения будут действовать с 19 по 28 августа. В лесничествах усилено патрулирование, в том числе совместно с представителями МВД.