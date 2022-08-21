Жителей деревни Ольгино в Рязанской области переселят из-за пожаров. Об этом сообщает МЧС.

Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время тушение пожаров в Рязанской области идет круглосуточно. Зарегистрировано 5 очагов возгорания. При этом работу спасателей осложняют порывы ветра.

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