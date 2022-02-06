На северо-западе Москвы обнаружили сразу четыре снаряда времен войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сразу четыре снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке на северо-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Первый снаряд нашли рабочие, когда проводили земляные работы на строительной площадке на улице Демьяна Бедного. Затем они обнаружили еще три опасных находки.

Место происшествия огородили. Туда направились саперы, которые вывезут снаряды на утилизацию.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасная находка располагалась возле здания торгового центра в Зеленоградском административном округе.

