Вблизи Туапсе сел на мель сухогруз, который ходит под флагом Камеруна. По некоторым данным, судно груженное фруктами, овощами накренилось больше чем на 10 градусов. На борту 28 члена экипажа. Эксперты предполагают поломку баластной системы. Пока местыне жители и отдыхающие снимают эти впечатляющие кадры, специалисты поставили судно на якорь и устраняют неисправности.

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