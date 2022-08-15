Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек погибли в результате аварии с участием машины скорой помощи, ехавшей на вызов в Нижнем Тагире. Еще двое получили травмы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, причиной ДТП могли стать подростки, которые угнали автомобиль и пытались скрыться от полицейских на скорости 170 километров в час, а затем врезались в скорую.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Venza пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Sandero.