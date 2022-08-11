Пациент скорой помощи погиб в аварии в Липецке

Пациент скорой помощи погиб во время ДТП в Липецке. Автомобиль ехал по перекрестку, когда в него врезалась легковая машина.

Спасти пассажира не удалось, еще три человека пострадали. Квалифицировать дело смогут, когда судмедэксперты назовут точную причину смерти пациента: болезнь или травмы, полученные при аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.