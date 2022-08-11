Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Оренбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Оренбурге произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Оренбургской области.

"Напротив дома 2/2 по проспекту Дзержинского водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом "Волгабас", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро пострадавших пассажиров были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске. Для оказания медицинской помощи их доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.