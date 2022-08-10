Пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Ростовом

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Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Волгодонск – Зимовники в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате легковой автомобиль загорелся.

В ГУМВД по Ростовской области добавили, что среди пяти погибших – двое детей. Водителю грузовика оказана помощь на месте, его жена и пятилетний ребенок госпитализированы.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске. Для оказания медицинской помощи их доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.