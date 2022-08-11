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Мэр Москвы

14:06

Собянин анонсировал открытие основного участка МСД к Дню города

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе будет завершено к Дню города. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на дорожном объекте.

"Мы подходим к концу самой масштабной работы по строительству первой очереди скоростного диаметра – Северо-Восточной хорды. Крупнейший объект в истории Москвы", – отметил мэр города.

По словам Собянина, осталось достроить 8 километров, в которые входят два моста через Лихоборку и Яузу и крупнейшая эстакада. Он подчеркнул, что открытие этой дороги позволит завершить строительство участка МСД от Бусиновской развязки до Некрасовки.

В свою очередь, руководитель компании-подрядчика АО "Дороги и мосты" Владимир Власов отметил, что работы в рамках этого проекта близятся к завершению.

По его словам, строительство этого участка было запущено в 2019 году. Трасса берет начало у Ярославского шоссе, проходит вдоль путей МЦК, пересекает улицы Вильгельма Пика, Сельскохозяйственную, Ботаническую, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе и соединяется с участком МСД, выходящим на трассу М11 Москва – Санкт-Петербург.

Отмечается, что в рамках проекта уже введены в эксплуатацию:

  • 14 километров дорог;
  • шесть искусственных сооружений;
  • подземный пешеходный переход.

Ранее Собянин рассказал, что после завершения строительства МСД жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.

По словам градоначальника, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.

Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы Москва – Казань

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