Четыре подземных перехода строят на участке МСД в районе улиц Севанской и Бехтерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) продолжается строительство четырех подземных переходов в районе улиц Севанской и Бехтерева, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Строительство подземного перехода на улице Бехтерева (дом 41, корпус 1) практически завершили, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории", – сказал он.

Загрутдинов уточнил, что остальные три перехода разместятся на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД в районе дома 11, корпуса 1 и дома 15, строения 5 по улице Бехтерева, а также рядом с домом 29г по Севанской улице. Также здесь планируется проложить 11,5 километра дорог, в том числе четыре путепровода.

"В настоящее время на объектах строители ведут работы по подготовке поверхности для отделки, устройству лестничных сходов и гранитной отделке полов", – пояснил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что после завершения строительства Московского скоростного диаметра (МСД) жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.