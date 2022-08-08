Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 75%

11:52
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 75%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас на всем участке ведется устройство дорожного полотна. Территорию благоустроили более чем наполовину, там уже укладывают газон, сажают деревья и кустарники. Всего здесь разобьют более 20 гектаров газонов, высадят 970 деревьев и 6 340 кустарников.
На участке МСД строятся две эстакады. На одной из них, идущей через улицу Батайскую, уже готово дорожное полотно, рабочие монтируют шумозащитные экраны. Эстакада через Батюнинскую улицу готова на две трети – идет бетонирование ее пролетов.
На этом участке, в районе дома 41 по 1-й Курьяновской улице, появится подземный пешеходный переход, оборудованный по обеим сторонам пандусными сходами для маломобильных групп граждан. Его уже ввели в эксплуатацию. Кроме того, полностью готова подпорная стена, которая обеспечит сохранность подстанции скорой помощи, расположенной вблизи скоростного диаметра.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что после завершения строительства Московского скоростного диаметра (МСД) жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.
По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.
Строительство северного участка Московского скоростного диаметра закончат в сентябре
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