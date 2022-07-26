Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и области будет бесплатным

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

После завершения строительства Московского скоростного диаметра (МСД) жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня мы приняли еще одно важное решение – МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд", – написал мэр.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.

Как отметил градоначальник, строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка – в следующем году. Он напомнил, что 90% автодороги пройдет по воздуху, она объединит 10 крупнейших вылетных магистралей Москвы, а также МКАД и ТТК. Кроме того, магистраль улучшит транспортное обслуживание 48 районов города, аэропортов Шереметьево и Домодедово.

"Московский скоростной диаметр – мегапроект мирового уровня. Мы строим настоящий хайвей через всю Москву", – подчеркнул Собянин.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в районах Ново-Переделкино, Солнцево на западе столицы и поселении Московский в ТиНАО. Проект предусматривает строительство в общей сложности 7,4 километра дорог, которые улучшат транспортное обслуживание порядка 300 тысяч жителей указанных районов.

