В Депстрое оценили готовность моста от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Департамент строительства Москвы оценил строительную готовность моста через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра готов на 78%", – заявил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что строители сейчас демонтируют вспомогательные сооружения и устройства, а также красят пролетные строения.

Длина нового моста составляет 335 метров. Для движения автотранспорта предусмотрены по четыре полосы в каждом направлении.

Сооружение возводится полунавесным способом, поэтому на время судоходства работы по пролетным строениям производится не будут. Загрутдинов анонсировал их возобновление в ноябре 2022 года.

В рамках участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы планируется построить 12,5 километра дорог, в том числе семь эстакад, один мост и подземный пешеходный переход.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ над съездом с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД. По словам специалиста, объект готов на 60%.