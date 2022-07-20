В Депстрое оценили готовность моста от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы

17:25
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Департамент строительства Москвы оценил строительную готовность моста через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра готов на 78%", – заявил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что строители сейчас демонтируют вспомогательные сооружения и устройства, а также красят пролетные строения.
Длина нового моста составляет 335 метров. Для движения автотранспорта предусмотрены по четыре полосы в каждом направлении.
Сооружение возводится полунавесным способом, поэтому на время судоходства работы по пролетным строениям производится не будут. Загрутдинов анонсировал их возобновление в ноябре 2022 года.
В рамках участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы планируется построить 12,5 километра дорог, в том числе семь эстакад, один мост и подземный пешеходный переход.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ над съездом с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД. По словам специалиста, объект готов на 60%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: