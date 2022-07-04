Бочкарев: строительство дорожной сети АДЦ "Коммунарка" планируют завершить в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о планах по строительству дорог и автомобильных проездов на территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка".

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, проект завершат в 2023 году.

"В течение этого и следующего года планируется завершить строительство еще 13,35 километра дорог, включая мост через реку Сосенку, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды", – уточнил Бочкарев.

Заммэра столицы отметил, что административно-деловой центр в Коммунарке сопоставим по масштабам с центром "Москва-Сити". За прошедшие годы в районе построили четыре дорожных участка общей протяженностью почти 5 километров.

По словам Андрея Бочкарева, улично-дорожная сеть, необходимая для обслуживания административно-делового центра, в дальнейшем может быть расширена.

В начале июля сообщалось, что в Москве планируют завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта до конца будущего года. Сейчас его строительная готовность оценивается почти в 40%.

