Северный дублер Кутузовского проспекта планируют достроить до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты планируют завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта до конца будущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящее время продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта – новой вылетной магистрали, которая протянется от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что в настоящее время строительная готовность Северного дублера Кутузовского проспекта оценивается почти в 40%, а концу года ожидается, что магистраль построят на 70%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта возводится порядка 20 километров дорог. Треть из объектов – это эстакады, путепроводы и мосты.

По словам мэра, когда откроется Северный дублер, от МКАД до ММДЦ "Москва-Сити" можно будет доехать за 7–8 минут, сейчас же на такой путь уходит не менее 30 минут.

Работы на Северном дублере Кутузовского проспекта стартовали в 2019 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской и далее выйдет на Северный обход Одинцова в Московской области.

