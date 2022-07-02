Северный дублер Кутузовского проспекта планируют достроить до конца 2023 года

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты планируют завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта до конца будущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"В настоящее время продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта – новой вылетной магистрали, которая протянется от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Он подчеркнул, что в настоящее время строительная готовность Северного дублера Кутузовского проспекта оценивается почти в 40%, а концу года ожидается, что магистраль построят на 70%.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта возводится порядка 20 километров дорог. Треть из объектов – это эстакады, путепроводы и мосты.
По словам мэра, когда откроется Северный дублер, от МКАД до ММДЦ "Москва-Сити" можно будет доехать за 7–8 минут, сейчас же на такой путь уходит не менее 30 минут.
Работы на Северном дублере Кутузовского проспекта стартовали в 2019 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской и далее выйдет на Северный обход Одинцова в Московской области.
Собянин: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в 2023 году
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