МСД позволит разгрузить Садовое кольцо, МКАД и ТТК на 20% – Загрутдинов

10:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московский скоростной диаметр (МСД) позволит разгрузить Садовое кольцо, МКАД и ТТК на 20–25% благодаря распределению потоков, заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, после окончания строительства трассы пробег транспорта на направлении юг – северо-запад сократится в два раза. Кроме того, МСД улучшит транспортную связь более 40 районов столицы.
До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром максимально интегрируют в дорожную сеть. Он уточнил, что в общей сложности в рамках проекта построят и реконструируют около 15 километров дорог.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что после завершения строительства Московского скоростного диаметра (МСД) жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.
По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.
Собянин отметил, что строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка – в следующем году.
Строительство северного участка Московского скоростного диаметра закончат в сентябре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: