МСД позволит разгрузить Садовое кольцо, МКАД и ТТК на 20% – Загрутдинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит разгрузить Садовое кольцо, МКАД и ТТК на 20–25% благодаря распределению потоков, заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, после окончания строительства трассы пробег транспорта на направлении юг – северо-запад сократится в два раза. Кроме того, МСД улучшит транспортную связь более 40 районов столицы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром максимально интегрируют в дорожную сеть. Он уточнил, что в общей сложности в рамках проекта построят и реконструируют около 15 километров дорог.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что после завершения строительства Московского скоростного диаметра (МСД) жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.

Собянин отметил, что строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка – в следующем году.

