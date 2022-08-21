Круизный теплоход из Москвы сел на мель в районе Рязани

Круизный теплоход из Москвы, совершавший рейс по Оке, сел на мель в районе Рязани. По словам очевидцев, судно "Сергей Образцов" получило серьезную пробоину в борту.

В рязанском порту, в свою очередь, рассказали, что у корабля затоплено два отсека и сейчас предпринимаются попытки откачать воду. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.