Человек погиб при посадке на мель судна в Баренцевом море

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате посадки на мель судна в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту происшествия с маломерным судном в акватории Баренцева моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта")", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы. Судно получило пробоину, в результате чего стало тонуть. На его борту находились пять членов экипажа, четверым из которых удалось спастись.

В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Ранее в Приморском крае в порте Зарубино затонуло краболовное судно. С него эвакуировали 14 человек. Старший механик экипажа погиб, а капитан был госпитализирован с переохлаждением.

