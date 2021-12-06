Сухогруз сел на мель у берегов Сахалина

Фото: Пресс-служба администрации МО "Холмский городской округ"/ТАСС

В Холмском морском порту на Сахалине сухогруз сел на мель. Об этом сообщает правительство Сахалинской области в своем телеграм-канале.

"На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию они на данный момент не запрашивали", – говорится в публикации.

Уточняется, что к месту инцидента уже выехали сотрудники МЧС РФ.

Ранее в Волго-Каспийском морском судоходном канале на мель сел теплоход "Абескун", следовавший с нефтяного месторождения в Каспии. Экипаж судна в составе восьми человек не пострадал. Пробоин и утечки нефти не произошло.

