Спасатели начали эвакуацию экипажа севшего на мель у берегов Находки судна

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели, прибывшие на вертолете к севшему на мель у берегов Находки контейнеровозу Rise Shine, приступили к эвакуации экипажа судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Вертолет Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine", – заявил представитель служб.

К контейнеровозу были также направлены судно "Лазурит" Морспасслужбы и спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда.

Собеседник агентства пояснил, что на судне отсутствует вертолетная площадка, поэтому людей поднимают на борт вертолета с помощью лебедки.

По данным начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николая Пирожкова, все 14 членов экипажа контейнеровоза – граждане Китая, передает РИА Новости.

Во вторник утром, 9 ноября, контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино у берегов Находки. Отмечалось, что среди 14 членов экипажа судна россиян нет.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, экипаж судна находится в безопасности. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в части исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.