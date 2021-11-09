Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07:41

Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел к судну, которое переломилось у берегов Находки

происшествия регионы

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел к контейнеровозу, который сел на мель и переломился у берегов Находки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Вертолет Ми-8 с группой спасателей в составе четырех человек вылетел для оказания помощи экипажу контейнеровоза Rise Shine", – говорится в сообщении.

К месту ЧП также направлено судно "Лазурит" Морспасслужбы и спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что спасатели не могли вылететь для эвакуации экипажа Rise Shine из-за погодных условий.

Во вторник утром, 9 ноября, контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино. На борту находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, экипаж судна находится в безопасности. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в части исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать