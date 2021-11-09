Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел к судну, которое переломилось у берегов Находки

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел к контейнеровозу, который сел на мель и переломился у берегов Находки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Вертолет Ми-8 с группой спасателей в составе четырех человек вылетел для оказания помощи экипажу контейнеровоза Rise Shine", – говорится в сообщении.

К месту ЧП также направлено судно "Лазурит" Морспасслужбы и спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что спасатели не могли вылететь для эвакуации экипажа Rise Shine из-за погодных условий.

Во вторник утром, 9 ноября, контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино. На борту находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, экипаж судна находится в безопасности. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в части исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.