На северном побережье Болгарии грузовое судно село на мель

На северном побережье Болгарии сел на мель следовавший из Украины в Варну сухогруз с несколькими тысячами тонн азотных удобрений. По мнению спасателей, угрозы экологии он не представляет.

Трюмы и резервуары не повреждены, а значит и опасности утечки нет. Сейчас водолазы решают, как наиболее безопасным способом разгрузить судно и откачать лишнее топливо. После этого корабль отбуксируют в ближайший порт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.