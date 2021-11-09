Спасатели в Приморье не могут вылететь к севшему на мель судну из-за погодных условий

Спасатели пока не могут вылететь для эвакуации экипажа севшего на мель у берегов Находки судна Rise Shine из-за погодных условий. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по региону сообщает РИА Новости.

"Пока неизвестно о времени вылета вертолета, потому что он находится в ожидании, в готовности, ждет погоду", – говорится в сообщении.

К эвакуации также не позволяет приступить сильная волна до четырех метров. На помощь экипажу на катере выдвинулись спасатели из Владивостока и по земле – из Находки.

Как ранее рассказали в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, капитан севшего на мель контейнеровоза сообщил об угрозе жизни членам экипажа.

После губернатор Приморского края Олег Кожемяко заверил, что экипаж Rise Shine находится в безопасности, опасных грузов в контейнерах нет.

"По последним данным спасателей, контейнеровоз Rise Shine переломился, но повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. <...> Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в части исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

В ведомстве также сообщили, что контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино. На борту находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

"В настоящее время аварийно-спасательными службами принимаются меры по недопущению загрязнения водной акватории", – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на северном побережье Болгарии сел на мель следовавший из Украины в Варну сухогруз с несколькими тысячами тонн азотных удобрений.