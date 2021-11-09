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Происшествия

04:03

Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Находки

происшествия регионы

Фото: instagram.com/farpost_nhk

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам у берегов Находки в Приморском крае. Об этом во вторник, 9 ноября, со ссылкой на начальника аварийно-спасательного подразделения порта сообщает ТАСС.

"Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа", – говорится в сообщении.

По информации источника "Интерфакса", инцидент произошел в районе мыса Козино. По предварительным данным, на борту находятся 14 иностранных моряков.

В конце марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь спустя пять дней. Контейнеровоз удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.

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