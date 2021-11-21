Теплоход сел на мель на Волго-Каспийском судоходном канале

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Следовавшее с нефтяного месторождения в Каспии судно село на мель на 158 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

Сообщение о том, что в Икряненском районе, на 158 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Абескун" поступило около 16:55 (15:55 по московскому времени).

Уточняется, что судно шло по маршруту месторождение имени Филановского – порт Астрахань.

Экипаж судна в составе восьми человек не пострадал. Пробоин и утечки нефти не произошло.

На помощь теплоходу вышел буксир "Тарпан".

Ранее сообщалось, что спасатели откачают 300 тонн топлива с судна, которое село на мель в Приморье. Для этого подгонят танкеры, а водолазы проверят борт на трещины, выставят боны.