Прокуратура начала проверку инцидента с севшим на мель в Приморье судном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе мыса Козино в акватории Японского моря. Аварийно-спасательные службы принимают меры по предотвращению загрязнения воды нефтепродуктами.

"По данному факту Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Также прокуратура организовала проверку в части исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

В МЧС, в свою очередь, заявили об успешном окончании эвакуации членов экипажа с борта судна.

"Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8", – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Эти данные подтвердили в правительстве Приморья. Там отметили, что судно полностью сидит на мели, его машинное отделение затоплено, а также имеется трещина на корпусе. При этом топливные баки контейнеровоза не повреждены.

Во вторник, 9 ноября, контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель и переломился в районе мыса Козино у берегов Находки.

По данным начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николая Пирожкова, все 14 членов экипажа контейнеровоза – граждане Китая.

