Краболовное судно затонуло у причала в Приморье

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Краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморском крае. Погиб старший механик, его тело достали на поверхность.

Капитана госпитализировали с переохлаждением. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.

Как рассказал директор филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский, под водой находится часть судна. На месте происшествия работают спасательные службы и водолазы.

Представитель судовладельца рассказал агентству, что с "Акванавта" эвакуировали 14 членов экипажа. В Дальневосточной транспортной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что на борту находится 16 тонн топлива, угрозы розлива нет. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Ранее сообщалось, что судно затонуло в бухте Нагаева в Магаданской области. По словам очевидцев, его сорвало с места стоянки на берегу высокой волной, сильным ветром и течением. По предварительным данным, корабль был плохо закреплен.

До этого одного человека удалось спасти после крушения судна "Фаворит" в Кандалакшском заливе Белого моря. Судно получило пробоину. Сообщение о бедствии поступило в службу "112" от одной из пассажирок.